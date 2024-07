President Joe Biden kaaluks terviseprobleemide korral valimistel mitte osalemist

Bideni teisipäevased kommentaarid andsid esimest korda märku, et teoreetiline tervislik seisund võiks sundida teda presidendivõistluselt lahkuma. Intervjuus ABC Newsile nädal pärast katastroofilist debatti kinnitas ta uhkelt, et ainult «Kõigevägevam Issand» suudaks teda võistluselt lahkuma sundida. Eelmisel nädalal esitas ta teistsuguse stsenaariumi, öeldes pressikonverentsil, et ta astuks kõrvale ainult siis, kui abilised näitaksid talle tõendeid, et ta ei suuda novembris võita.

Biden on vastu seisnud demokraatide kasvavatele üleskutsetele loobuda oma tagasivalimiskampaaniast pärast eelmise kuu debatti, mis tõstatas uusi küsimusi tema vanuse ja vaimse teravuse kohta.

Ta on korduvalt ennast kaitsnud, viidates oma arstide arvamusele, et ta on endiselt võimeline oma ülesandeid täitma. Valge Maja arst Kevin O’Connor kirjutas veebruaris pärast iga-aastast tervisekontrolli, et Biden on «terve, aktiivne, tugev 81-aastane mees, kes on endiselt võimeline edukalt täitma presidendi kohustusi.»

See tervisekontroll hõlmas ka neuroloogilist hindamist, kinnitas Valge Maja hiljem.

Kolmapäeval avaldatud BET-intervjuu klipis lükkas Biden taas tagasi oma debati esinemise kui ühekordse «tõsise vea». Kuigi ta vihjas, et algselt plaanis olla ainult ühe ametiaja president, ütles Biden, et ta muutis meelt pärast seda, kui nägi, kuidas rahvas muutus üha enam lõhestatuks.

«Ma ütlesin, et kavatsen olla üleminekuperioodi kandidaat, ja arvasin, et suudan sellest edasi liikuda ja selle kellelegi teisele üle anda,» rääkis ta BET Newsi Ed Gordonile. «Kuid ma ei osanud oodata, et asjad lähevad nii lõhestatuks. Ausalt öeldes arvan, et ainus asi, mida vanus toob, on natuke tarkust, ja ma arvan, et olen näidanud, et tean, kuidas riigi heaks asju ära teha.»

Biden lisas, et veel on palju teha, «ja ma olen vastumeelne sellest eemale kõndima.»