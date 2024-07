AJUDE VÄLJAVOOL Putini režiimi alt põgenes rekordiliselt palju venelasi

See on suurim inimeste väljavool Venemaalt pärast Nõukogude Liidu lagunemisele järgnenud aastaid, vahendas The Times.

Riigist lahkusid kõigepealt need venelased, kes nägid, kuidas võimu kehtestatud tsensuur viib nad vangikongidesse. Mindi tervete peredega. Lisaks põgenesid mehed, keda ähvardas pärast n-ö osalise üldmobilisatsiooni väljakuulutamist Ukrainasse kahurilihaks saatmine.

Lähiriigid ja USA

Kõige rohkem elab välisriikidesse putkanud venelasi Armeenias, Gruusias, Kasahstanis ja Iisraelis. Need sihtriigid annavad peavarju pooltele Vene pagulastest, vahendas The Times sõltumatu Vene infoallika The Bell uuringut.

Väga suur hulk Vene kodakondsusega põgenikke jõudis aga ka USAsse (48 000), Saksamaale (36 000) ja Serbiasse (30 000). Ühendkuningriik võttis vastu ligi 15 500 venelast. Enam kui 11 000 venelast elavad pärast Ukraina agressioonisõja puhkemist Argentinas ja umbes 28 000 kolis Türki.

Argentina kasuks räägib see, et seal saavad kõik Vene kodanikest vastsündinud automaatselt ka Argentina kodakondsuse. Türgi populaarsus Vene diasporaa silmis on aga The Timesi andmetel langemas, sest Türgis on neil probleemid elu- ja töökohtade leidmisega.

Lahkusid ajud

Briti meedia andmetel on tegemist suure ajude väljavooluga, sest ligi 80 protsenti põgenikest on kõrgharidusega ja üle 85 protsendi nendest on nooremad kui 45-aastased. Vaatamata headele eeldustele võõras riigis toimetulekuks on venelased jäänud rahalistesse raskustesse ja mõned neist on olnud sunnitud koju naasma.