Vastuseks Postimehe küsimusele, mida ta teeb pärast energeetikavoliniku töö lõpetamist, ütles Simson, et pole veel otsustanud. «Suund on selline, et tahaksin, et mul oleks mõtestatud tegevus,» ütles ta.

Kui tavakodanikule on pärast ühe töö lõppemist teisele suundumine üsna loomulik, siis Euroopa Komisjoni volinikele see nii lihtne pole. «On ka võimalus lihtsalt võtta oma kaks aastat ooteaega. Mul on kohustus need kaks aastat ooteajal olla, mõtestatud tegevus on lubatud ainult siis, kui järgmine komisjon mulle loa annab,» märkis Simson.