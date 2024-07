ÜLEVAADE Vene valitsus peatas Putini «alternatiivse Vikipeedia» projekti rahastamise

Nüüd positsioneeritakse Ruvikat kui «Vikipeedia asendajat», kuigi Ruvika internetientsüklopeedia direktor Vladimir Medeiko kinnitas oma intervjuus, et nemad ei kavatse konkureerida Vikipeediaga, sest neil on olemas oma nišš. Ta ütles, et vajatakse laiaulatuslikku entsüklopeedilist teabeallikat, millele õpilased ja üliõpilased ei häbeneks viidata, samuti kavatsevad nad artikleid filtreerida.