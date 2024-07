Itaalia ajakirjanik peab maksma 5000 eurot, sest mõnitas sotsiaalmeedias peaministri pikkust

Juhtunu sai alguse pärast seda, kui Cortese postitas sotsiaalmeedia platvormile X pildi peaminister Melonist, kuhu ta oli juurde töödelnud foto diktaator Benito Mussolinist, vahendab The Guardian.

Vastuseks kirjutas Meloni Facebookis, et tegemist on võltsitud fotoga ning ta on andnud oma advokaadile korralduse algatada ajakirjaniku vastu hagi.