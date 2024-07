Tallinna lastehaigla palub abi Vene raketirünnaku alla jäänud Ohmatdõti lastehaigla toetamisel

Maksõm Kononenko, Ukraina suursaadik Eestis ütles, et rünnaku ajal oli hoones üle 600 patsiendi ja umbes sama palju töötajaid. «Seega tahaksin rõhutada ühte väga olulist fakti, et Ohmatdõt on tingimata tsiviil-, mitte sõjaväehaigla,» sõnas Kononenko.

«Venemaa on paraku sõdinud mitte Ukraina sõjaväe, vaid Ukraina elanikega. Venemaa hävitab teadlikult elumaju ja haiglaid. Terved perekonnad hukkuvad Venemaa raketirünnakute tõttu. See on järjekordne ebainimlik kuritegu, mille on toime pannud Putini režiim, Putini Venemaa ja Venemaa Putin,» lisas suursaadik.