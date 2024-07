Tankid on Ukraina sõjas muutunud droonide üheks peamiseks sihtmärgiks, mis on märgatavalt vähendanud nende sõjamasinate rolli lahingutes. Eriti Vene armee on silma paistnud tankidele ehitatud suurte kaitsekonstruktsioonidega. Vene enda sõjakorrespondendid on selliste kaitseehitistega masinatele pannud tabavad nimed: kilpkonn-tankid ja tsaar-mangaalid. Viimane nimetus viitab šašlõkivannidele, mida sellised tankid meenutavad.