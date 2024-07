Venelased saatsid Donbassi sõdureid ka kohtadest nagu Pihkva. Nood nägid välja piisavalt ukrainlaste sarnased, mistap Moskva sai väita, et tegu on ehtsate kohalike separatistidega. Aasia verd burjaadid erinesid aga sedavõrd, et olla kinnituseks võõrvägede kohalolekust.