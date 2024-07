Trump lubas lõpetada sõjad ühe telefonikõnega

Endine president püüdis maalida kohutavat pilti maailmast oma järglase Joe Bideni juhtimisel, väites Milwaukees toimuval vabariiklaste rahvuskonverentsil, et planeet «kõigub III maailmasõja serval».

«Meie juhtimisel hakatakse Ameerika Ühendriike taas austama. Ükski rahvas ei sea kahtluse alla meie võimu, ükski vaenlane ei kahtle meie võimsuses, meie piirid on täiesti turvalised.»

«Käib rahvusvaheline kriis, millist on maailmas harva olnud... Euroopas, Lähis-Idas möllab praegu sõda, Taiwani, Korea, Filipiinide ja kogu Aasia kohal on üha suurem konfliktioht,» rääkis ta.

«Ma lõpetan iga rahvusvahelise kriisi, mille praegune administratsioon on tekitanud, sealhulgas kohutava sõja Venemaa ja Ukraina vahel,» väitis Trump. Kuid «sellise tuleviku saavutamiseks peame esmalt päästma oma rahva ebaõnnestunud ja lausa ebapädeva juhtimise käest».

Ta ütles ka, et nõuab välismaal kinni peetavate ameeriklaste vabastamist.

Trump lubas samuti ehitada USA versiooni Iisraeli raketikõrjesüsteemist Raudkuppel, jättes tähelepanuta asjaolu, et see süsteem oleks ebapiisav, et kaitsta mandritevaheliste rakettide vastu.