Kreml kulutab Vene sõdurite palkadeks hiigelsummasid

Kokku maksis Venemaa valitsus sõduritele ja nende peredele vahemikus 2023. aasta juulist kuni 2024. aasta juunini töötasuna ja hüvitistena 2,75–3 triljonit rubla (28,5–33,4 miljardit eurot), vahendas sõltumatu Vene meediaväljaanne Meduza, viidetes poliitika analüüsiga tegeleva rühmituse Re:Russia hinnangule.

See on summa, mis moodustab 1,4–1,6 protsenti Venemaa 2024. aasta prognoositud SKTst. Kõigist eelarvekuludest moodustab see raha 7,5–8,2 protsenti. 2023. aasta tarbimiskuludest moodustab see aga kuni 3,4–3,7 protsenti, kirjutas Meduza.

Vaadeldaval perioodil kulutasid venelased tarbimisele varasemast kuni kaheksa triljonit rubla (82 miljardit eurot) rohkem ja samamoodi suurenesid ligi 4,5 triljoni rubla võrra (45 miljardi euro) ka Vene rahva hoiused.

Need arvutused näitavad, et Venemaa kodanike (sõjaväelaste ja nende pärijate) sõjast saadud sissetulekud mängivad olulist rolli riigi kõrge tarbimis- ja säästmise võime säilitamisel. Sealt tuleb aga ka palgakasv, vahendas Meduza.

Kahe viimase päeva Ukraina kaitsejõudude andmetel hukkus rindel ligi tuhat Vene sõdurit päevas. Kokkupõrgete ulatus ja intensiivsus püsib rindel väga kõrge. Veel eile loeti Ukraina poolelt kokku ligi 144 sõjalist kokkupõrget. Venelane koondas oma jõupingutused Toretskile ja Pokrovskile, kus toimus 55 kokkupõrget, edastas Ukraina relvajõudude peastaap.

USA sõjauuringute instituudi analüüsi järgi töötab Venemaa propagandamasin praegu selle suunaga, et seada ühiskondlikud ootused sõjale, mis kestab veel kümme aastat. Nii pikka perioodi on vaja, et kindlustada Venemaa soovitud «võit».

ISW väidab, et see narratiiv rõhutab, et Kremli ainus soovitud sõja lõppseisund on Ukraina riigi ja rahva täielik hävitamine.