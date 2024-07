Blinken: teiste abi jääb Ukrainale ka USA presidendi vahetumise korral

Ukraina on teel selleni, et suudab sõjaliselt «jalgadel püsida», ütles reedel USA välisminister Antony Blinken, rõhutades, et üle 20 riigi on lubanud säilitada oma sõjalise ja finantsabi Kiievile ka siis, kui Ühendriigid peaksid sellest teise presidendi ametisse saamisel loobuma.