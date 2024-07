AKTIVISTID MESTIS PÕLDURITEGA Prantsusmaal muutus protest veehoidla rajamise vastu vägivaldseks

Kuigi linna hõlmav Charente-Maritime’i prefektuur keelas rahvakogunemised kuni homme hommikuni, on protesti korraldajate andmeil La Rochelle’i tänavatel üle 6000 inimese, vahendas prantsusekeelne HuffPost. Politseiallikad ütlesid samas uudisteagentuurile AFP, et meeleavaldajaid on vähemalt 3500.