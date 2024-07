Leiboristide valitsus on nii toetajate kui ka ametiühingute surve all kulutamaks rohkem raha palkadele ja sotsiaalhüvitistele.

«Ma arvan, et inimesed teavad, et asjad on sassis,» ütles Reeves ringhäälingule BBC, väites, et eelmine, konservatiivide valitsus jättis «avalikud teenused põlvili, maksukoorma viimase 70 aasta kõrgeimale tasemele ning riigivõla pea sama suureks kui kogu meie majandus».