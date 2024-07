Andreas Kaju: Biden seadis riigi iseendast ettepoole

Kuigi Bideni võimalikust tagasiastumisest on räägitud nädalaid, on Kaju sõnul tegemist pöördelise hetkega, mis üllatab kõiki. Arvestades, et parteisisene surve Bidenile on kasvanud iga päevaga, peab ta presidendi otsust mõistetavaks. Muuhulgas viitas Kaju demokraadist eksspiikri Nancy Pelosi mõne nädala tagusele avaldusele, kus viimane seadis kahtluse alla Bideni sobivuse ametisse.