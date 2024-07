Marko Mihkelson: Bideni kirstunaelaks sai ebaõnnestunud debatt Trumpiga

Mihkelson lausus, et Bideni otsuse taga võib olla soov panustada sellesse, et demokraatide hulgas pürgiks esimeheks parim võimalik kandidaat. Ta nentis, et Bideni loobumine polnud üllatus, sest viimastel nädalatel demokraatide survestamine ei jätnud talle teist valikut. «Seda oli oodata, et kui see otsus tuleb, siis see tuleb nüüd. Demokraatide kongressini väga palju maad minna pole ja valimisteni veel vähem.»