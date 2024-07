Horvaatias vanadekodusse tunginud sõjaveteran lasi maha oma ema ja veel viis inimest

Ajalehe Jutarnji List andmeil on ründaja, kelle politsei vahi alla võttis, sündinud 1973. aastal ja ta on Horvaatia iseseisvussõja veteran. Hooldekodus olla ta maha lasknud teiste seas ka oma ema, kes seal elas.

Kaupluse töötaja kutsus kohe välja kiirabi ja politsei. Samal ajal märkas üks viga saanud hooldekodu töötaja, et tulistaja sisenes lähedalasuvasse kohvikusse. «Helistasin ka politseisse ja ütlesin, kus tapja on. Väidetavalt istus ta maha ja tellis joogi ning pani relva lauale,» rääkis poe töötaja Dnevnikule.

Daruvari linnapea Damir Lneniček ütles kohalikule telekanalile N1, et kõik on rünnakust šokis.

«Mis on põhjus, päästik, seda on keeruline öelda. Selle selgitab välja juurdlus,» sõnas Lneniček. Ta lisas, et hooldekodus elab umbes 20 inimest ning et tegu on eeskujuliku asutusega. Daruvar on kuurortlinn ajaloolises Slavoonia piirkonnas ning seal elab umbes 8500 inimest.