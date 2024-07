Sudaani naisi sunnitakse süüa saamiseks sõduritega vahekorda astuma

Kolmas The Guardianiga rääkinud 21-aastane naine tunnistas üles, et pärast seda, kui ta osutas sõduritele vastupanu, hakkasid kaks mundris meest teda piinama ja naise jalgu põletama. «Sõdurid ütlesid mulle, et ma olen ennast täis, et ma nendega keeldusin olemast,» rääkis naine.

Umm Durmāni lääneosa elaniku sõnul on ta näinud korduvalt sõdureid naisi viimas majadesse, mis kuulusid varem linnast põgenenud inimestele. «Paljud naised tulevad ja seisavad meie lähistel järjekorras. Sõdurid lasevad nad sisse ja valivad välja need, kellel lubavad hoonetesse tulla. Mõnikord kuulen ma karjumist, aga mida teha? Mitte midagi,» märkis ta.

Suur osa Hartumist ja selle ümberkaudsest piirkonnast on Abdel Fattah al-Burhani juhitava paramilitaarse rühmituse Kiirtoetusvägi (RSF) kontrolli all.

Abiorganisatsiooni Piirideta Arstid teatas hiljuti, et tsiviilisikud on alates mullu aprillist kannatanud tohutu suure vägivalla all, seistes silmitsi mõlema sõja osapoole – nii Kiirtoetusväe kui ka Sudaani valitsuse armee – kuritarvitamise ja ärakasutamisega. Vägivalla tagajärgi on süvendanud tervishoiusüsteemi kokkuvarisemine ja rahvusvahelise humanitaarabi puudumine, märkis ühendus.

ÜRO andmetel on Sudaani kodusõjas hukkunud kümneid tuhandeid inimesi, üle 10 miljoni inimese on olnud sunnitud kodudest lahkuma. Hiljutises ÜRO toel avaldatud raportis sedastakse, et peaaegu 26 miljonit inimest ehk veidi enam kui pool elanikkonnast seisab silmitsi ägeda toidupuudusega.