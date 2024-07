USA salateenistuse juht tunnistas vigu Trumpi turvamisel

«Endisele presidendi turvalisuse tase tõusis juba ammu enne kampaaniat ja on pidevalt tõusnud, kuna ohud arenevad,» sõnas ameti juht. «Meie missioon ei ole poliitiline. See on sõna otseses mõttes elu ja surma küsimus.»

«Minu kindel veendumus, direktor Cheatle, on see, et peaksite tagasi astuma,» ütles Kentuckyst pärit vabariiklane. «Salateenistusel on tuhandeid töötajaid ja märkimisväärne eelarve. Nüüd on sellest aga saanud ebakompetentsuse esindusnägu.»