Ungari ja Slovakkia pitsitavad Ukrainat Venemaale seatud naftakeelu pärast

«Ukraina otsus ohustab põhimõtteliselt Ungari varustuskindlust,» ütles Ungari välisminister Péter Szijjártó esmaspäeval EL-i välisministrite kohtumisel Brüsselis. «See on lubamatu samm Ukraina poolt - riigilt, kes soovib saada Euroopa Liidu liikmeks ja paneb ühe otsusega naftaga varustamise fundamentaalsesse ohtu.»

Szijjártó sõnul rikub Ukraina 2014. aastal sõlmitud assotsiatsioonilepet Euroopa Liiduga. Seetõttu on nii Ungari kui ka Slovakkia, kes on samuti suures sõltuvuses Venemaast, kõnelusi Euroopa Komisjoniga edasiste juriidiliste sammude astumiseks.

Laupäeval võttis teema üles ka Slovakkia peaminister Robert Fico. «Slovakkia ei kavatse olla Ukraina-Vene suhete pantvang,» märkis ta pärast telefonivestlust Ukraina ametikaaslase Denõs Šmõhaliga. Fico sõnul tähendab transiidikeeld seda, et riigi peamine nafta rafineerimisettevõte Slovnaft saab 40 protsenti vähem toorainet, kui tegelikult vaja läheb. See mõjutaks ka kütuseeksporti Ukrainasse.

«Põhjus, miks EL tegi Ungarile erandi, oli see, et anda neile aega vähendada oma sõltuvust Venemaa naftast selle [Družba] torujuhtme kaudu,» märkis Levy. «Vaadates aga andmeid alates 2021. aastast, on Ungari suurendanud nafta importi Venemaalt selle torujuhtme kaudu üle 50 protsendi võrra.»