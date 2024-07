USA president Joe Biden otsustas presidendivalimistel kandideerimisest loobuda ja toetab uue kandidaadina oma asepresidenti Kamala Harrist. Siiski ei ole Bidenil õigust ise endale asendajat valida ning demokraatide delegaadid peavad augustis valima uue kandidaadi. Harrise kõrval peetakse võimalikeks kandidaatideks mitmeid poliitikuid, kuid The New York Timesi sõnul ei ole keegi neist veel öelnud, et soovib kandideerida.