Tänavu esimese poolaastaga on eestlastest sattunud Vene meedia hambusse ennekõike poliitikud ja kaitseväelased, aga väga iseloomulik on seegi, millised väljaütlemised on Kremli propagandamasinat kõige rohkem ärritanud. Propastop pani kokku esikümne neist eestlastest, kellele Moskva käepikenduseks olev ajakirjandus on kuue kuuga enim tähelepanu pööranud.