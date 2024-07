ülevaade Millist poliitikat ajaks Harris presidendina?

Financial Timesi sõnul on Harris olnud ustav demokraat, kes harva kaldub kõrvale parteipoliitikast, kuid tihti on kritiseeritud tema ebamääraseid poliitilisi seisukohti, mis viisid ka tema 2020. aasta presidendikampaania hukule.

Ukraina

Viimastel aastatel on Harris Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga kohtunud kuus korda ja on esinenud maailmaareenil Bideni asemel sõjateemalistel võtmekogunemistel. Harris lükkas ümber ka väite, et ameeriklased on tüdinenud Ukrainale abi andmisest keset riigi enda inflatsiooniprobleemi.