Vene võimud üritavad saavutada kontrolli videomänguturu üle

Venemaa ametiasutused üritavad luua riigis müüdavate videomängude märgistamissüsteemi. Praegu on väljatöötamisel vähemalt kaks sarnast projekti. Eksperdid usuvad, et reitingusüsteemide loomine võimaldab mitte ainult kehtestada rangemat tsensuuri mängude sisu suhtes, vaid ka kontrollida turgu rahalisest vaatenurgast. See tähendab, et mängijaid ootab tsensuur ja hinnatõus, vahendab Meduza.