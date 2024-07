POSTIMEES UKRAINAS Eesti abistajate sõbrast Ukraina sõdur sai suure tunnustuse

Mõhhailo Amrosiev ehk Maik (30) on Ukraina armee ühe tuntuma ja parima üksuse, 93. mehhaniseeritud jalaväebrigaadi sõdur ja väga võimekas organisaator. See pole liialdus, et teda tunnevad kõik Ukraina armeed toetavad Eesti suuremad abiorganisatsioonid.