Tegu oli esimese korraga, kui Lõuna-Korea riigipea residentsi Souli kesklinnas, mida kaitsevad sõjaväelased ning mille kohale on kehtestatud lennukeelutsoon, on saanud otsese tabamuse prügiõhupalliga, milliseid on Pyongyang välja saatnud maist alates juba tuhandeid.