Taifuun Gaemi on eeldatavasti tugevaim Taiwani tabav taifuun viimase kaheksa aasta jooksul, teatas ilmateenistus kolmapäeval tunde enne tormi prognoositud maabumist.

Gaemi tuulte kiirus on kohati kuni 53 meetrit sekundis ning sel on mõju ka Jaapanile ja Filipiinidele. Mõlemad riigid teatasid, et sulgevad valitsusasutused päevaks.