Lõuna-Rootsis röövis ja seejärel tappis üks varateismeline tüdruk teise

Eile pisut pärast südaööd leidis politsei tavapärase patrulli käigus Landskrona tööstuspiirkonnast tüdruku surnukeha, millel olid ränga vägivalla jäljed. Kui esilagu teatas politsei, et tegemist oli 25–35-aastase naisega, siis täna pärast ohvri isiku tuvastamist teatas prokuratuur, et tapetu on põhikooli lõpuklasside ealine, täpsustamata konkreetset vanust, vahendasid Dagens Nyheter ja SVT.

«Seoses sellega, et on uuritud tema tegevusi ja kus ta on viibinud enne mõrva, oleme saanud infot teise noore tüdruku kohta,» lisas eeluurimist juhtiv prokurör Tomas Olvmyr arvatavast mõrvarist rääkides. «Ta toodi eile pealelõunal ülekuulamisel ning meil on temaga ülekuulamised täna, tema on samuti alla 15 aasta vana. See tüdruk oli tuttav surnud tüdrukuga.»