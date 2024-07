«Ma seisin revolutsiooni [idee] eest,» ütles Leal Reutersile. «Aga olen väsinud, et näen inimesi nälga suremas,» lisas tööpäeviti Maracaibo lääneosas asuvas Altos de Milagro Norte asumis asuvas garaažis lastele suppi ja kana pakkuv naine. Leali sõnul jõuab organisatsioonini igal nädalal vähemalt kaks uut alatoitunud last. «Me oleme päästnud elusid, näinud paljude laste silmi säramas – see on kõige südantsoojendavam,» rääkis Leal.