ülevaade Iisraeli uus pealetung Gazas sundis taas pagema kümneid tuhandeid palestiinlasi

Nädala hakul teatasid Iisraeli relvajõud, et kärbivad varem turvaliseks kuulutatud ala suurust ja käskisid elanikel sealt lääne poole evakueeruda, et korraldada operatsioone islamirühmituse Hamas vastu, kelle võitlejad on luureandmete järgi imbunud Khān Yūnis​isse. Samuti tulistas rühmitus Iisraeli sõnul sealt kandist välja rakette.

Tankide ja sõjalennukite rünnakutes on aga piirkonnas saanud kannatada sedavõrd palju inimesi, et Khān Yūnis​i haiglate teatel on nende suutlikkus vigastatuid aidata ammendumas. «Rohkemate patsientide jaoks pole ruumi… Napib meditsiinitarvikuid, me ei saa oma patsiente päästa,» ütles uudisteagentuurile AFP Nasseri haigla direktor Mohammed Zaqout.