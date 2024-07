ülevaade Harris ja Trump tormasid paljastatud mõõkadega valimisduelli

«Ta on äärmusvasakpoolne hullumeelne, kes hävitab meie riigi,» kuulutas Trump Charlotte'is kokku tulnud toetajatele, väites, et Harris on iga viimase kui Bideni «katastroofi» taga olev ultraliberaalne tõukejõud. Ka teatas Trump samas sõnavõtus, et Harris toetab imikute «hukkamist», viidates viimase abordiõigust pooldavale positsioonile, vahendas uudisteagentuur AFP.