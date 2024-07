Põhja-Korea häkkerid varastavad lääne tuumasaladusi ja relvakavandeid

Briti signaalluureagnetuuri GCHQ all tegutseva riikliku küberjulgeoleku keskuse teatel on häkkerirühmitus Andariel üritanud saada kätte nii lepinguid, jooniseid kui ka eri projektide detaile, vahendas The Times.

Häkkerite rühmitus, kes on tuntud ka nime all APT45, on seotud Põhja-Korea luureametiga ja on tegutsenud alates 2009. aastast. Viimased kümmekond aastat on kehtinud neile USA sanktsioonid. Eksperdid oletavad, et rühmitus on spionaaži kõrval asunud korraldama ka lunavararünnakuid haiglate, pankade ja Lõuna-Korea kaitsetööstusettevõtete vastu, et sedasi oma tegevust rahastada.