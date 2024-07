EL kandis Ukrainale üle 1,55 miljardit eurot Vene varadelt saadud tulu

Erakorraline tulu, mida väärtpaberite keskdepositooriumid on teeninud Venemaa tõkestatud riigivaralt, kanti komisjonile esimese osamaksena üle 23. juulil. Raha suunatakse nüüd Euroopa rahutagamisrahastu ja Ukraina rahastu kaudu edasi Ukrainasse, et toetada Ukraina sõjalisi võimeid ja riigi ülesehitamist.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen: «Venemaa tuleb oma kuritegude eest vastutusele võtta. Täna sunnime Venemaad tehtu eest maksma. Me kanname 1,5 miljardit eurot Venemaa tõkestatud varadelt Euroopas teenitud tulu sinna, kuhu see kuulub – Ukraina rahva kaitseks ja riigi ülesehitamiseks. Kuid tulemas on veelgi rohkem. Samuti teeme koostööd G7 riikidega, et kasutada neid tulusid 50 miljardi USA dollari suuruse laenu andmiseks Ukrainale.»