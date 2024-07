Kasahstani Karakuduki küla elanikud võivad silmitseda kohaliku poe riiuleid palju tahavad, kuid ühtegi tilka alkoholi nad sealt ei leia, kuna riigis üha laiemat populaarsust koguv karskusliikumine on joogipoolise valikule jätnud oma jälje.

«Me ei müü mingeid alkohoolseid jooke. Kui te tahate midagi juua, on meil vett, mahla, karastusjooke ja hapupiima,» loetleb Aiguerim Mukejeva, kellele kuulub pood umbes 650 elanikuga külas Kesk-Kasahstanis laiuvas stepis.

Nagu mitmed varem Nõukogude Liidu osaks olnud riigid – seejuures eriti naaber Venemaa –, on ka Kasahstan olnud pikalt kimpus alkoholismiprobleemiga. Riigi võimud soovivad edendada tervislikke eluviise ning on toetanud n-ö kuivade külade nagu Karakuduk loomist, mis siis et õiguslikult seal tegelikult alkoholimüügi keeldu pole.