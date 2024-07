SÕDA LINNADES. Lääs õpib Iisraeli armee jälgedes Balti riikides linnalahinguid pidama

Toimunu tähelepanelik jälgimine võimaldab lääneliitlastel teha järeldusi selle kohta, milliseid viise vaenlaste tabamiseks ja enesekaitseks saaks kasutada just , vahendas The Economist oma nädalakirjas.

Iisraeli põhjapiiril püsib vastasseis relvarühmitusega Hizbollah, mille käigus lendavad raketid ja droonid. Islamiliikumise käsutuses on üha kvaliteetsem droonitehnika, mille segajad on nii võimsad, et takistavad Iisraeli armeel kasutada digitaalseid kaarte. Üha enam toimub sõda kohapeal paberil maakaartide järgi, mis on üks juudiriigi lahingutandri õppetundidest.