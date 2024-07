Venemaa nõuab Soome põgenenud lapsi tagasi

Lapsed saabusid koos isaga Soome 2022. aastal kohe pärast seda, kui Moskva tungis Ukrainale kallale. 2023. aasta septembris otsustas põhjanaabri pealinna apellatsioonikohus, et lapsed ei pea Venemaale tagasi minema ehk neil on õigus kaitsele. Asi veeres aga edasi Soome ülemkohtusse, kes tegi kannapöörde.

Soome ülemkohus peab õigeks Venemaalt isaga põgenenud laste koju tagasi saatmist, kirjeldas põhjanaabri rahvusringhääling Yle. Mõlemad lapsed on ise Venemaale naasmise vastu. Soome ülemkohus rõhus aga oma otsuses sellele, et laste ema ja kogu nende laiem suguvõsa on Venemaal ehk sünnimaale pöördumine on põhjendatud laste üldisi huvisid silmas pidades.