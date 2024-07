37 AASTAT TÖÖL Lätlased rügavad vähem kui eestlased

Euroopa Statistikaamet avaldas 25. juulil andmed ELi liikmesriikide oodatava keskmise töörutul veedetava aja kohta. See andmestik näitas, et 2023. aastal oli 15-aastaste eurooplaste keskmise tööea pikkus 36,9 aastat.

Läti rahvusringhääling LSM kirjutas, et just see keskmine näitaja kehtib ka Läti kohta. Samas on oodatav töötatud aastate arv erinevates liikmesriikides erinev.

Kõige kauem töötavad hollandlased (43,7 aastat), rootslased (43,1) ja taanlased (41,3). Kõige vähem suudavad tööturul vastu pidada aga rumeenlased (32,2), itaallased (32,9) ja horvaadid (34). Üldiselt on näha, et Põhja-Euroopas on töötatud aastate arv suurem kui lõunas.

Eestis on Eurostati andmetel keskmine tööaeg 40,8 aastat.

Eesti naised peavad tööturul vastu aga näiteks 41,5 aastat ja see on üks parim näitaja kõigi ELi riikide naiste võrdluses. Eesti naistest veidi kauem peavad tööl vastu vaid rootslased (41,9) ja samapalju kannatavad välja hollandlased.

Meeste võrdluses on kõige sitkemad töötajad hollandlased (45,7) ja kõige nõrgemad rumeenlased ning bulgaarlased (35,6).

Lätis aga ei ole meeste ja naiste tööturul püsimise vahel mingeid vahesid. Läti mehed töötavad keskmiselt 37,1 aastat ja naised 37 aastat, kirjutas LSM.

2013. aastast alates on oodatav keskmine tööiga ELis pidevalt kasvanud. Lätis on see näitaja tõusnud 34,6 aastalt 2014. aastal 37,0ni 2023. aastal, mis on ligi 2,5 aasta pikkune kasv kümnendiga.

Kahjuks ei tähenda lätlaste keskmise pikkusega tööiga ka keskmise pikkusega pensioniperioodi, viitas LSM. Lätlaste eluiga on üks Euroopa lühemaid ja ka tervena elatud aastate näitaja on võrreldes teistega kehvem.