Mali sõjavägi ja selle Vene palgasõduritest liitlased kandsid raskeid kaotusi

«Azawadi võitlejate kontrolli all on Tinzaouatene ja kaugemal lõuna pool Kidali piirkonnas asuvad alad. Vene palgasõdurid ja Mali relvajõud on põgenenud. Teised on alla andnud,» ütles mässuliste pressiesindaja Mohamed Elmaouloud Ramadane, kes jagas ka videoid arvukatest sõdurite ja nende liitlaste surnukehadest.