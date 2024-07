VAIKIV VASTUHAKK Putini režiimi vastane mäss susiseb põranda all

Nähtavale mässule järgneb Putini režiimis kohe arreteerimine ja vangistus. Mõned inimesed riskivad jätkuvalt aga ka sellega, kuigi need protestiaktsioonid summutatakse niivõrd kiiresti, et enamus nendest ei paista välja. Mida me läänes näeme on näidispoomised, vahendas Politico.