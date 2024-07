Hollandit tabas hundinuhtlus

Hollandi põllumehed nõuavad huntide kaitse vähendamist, et asuda neid küttima. Statistika näitab, kuidas huntide rünnakute arv on kolm korda kasvanud. Vähemalt ühele tüdrukule lõi hunt ka hambad sisse.

2015. aastast on hundid Hollandis looduskaitse all. Selle aasta esimese kolme kuu jooksul ründasid hundid Madalmaades kari- või lemmikloomi 267 korda, mis on 77 taolist juhtumit rohkem möödunud aasta sama perioodiga, kirjutas The Times hiljuti.