Üheksa mobiliseeritud kriminaali põgenesid Venemaal väljaõppelt

Tõenäoliselt vabastuse vastu Vene armeega ühinenud kurjategijate seas on kaks süüdi mõistetud mõrvarit, kolm isikut, kes on süüdi mõistetud kehavigastuste tekitamises, üks, kes on süüdi seadusvastases kinnipidamises ja teised kergemates kuritegudes.