Veneetsia gondoljeerid on hädas kanalitesse ilmunud Uberi taksodega

Sõidujagamisteenust pakkuv Ameerika Ühendriikide ettevõte Uber on alustanud uue teenuse pakkumisega - mööda Veneetsia tänavaid saab nüüd sõita ka mootorpaatidest taksodega, vahendas The Times.

See ei meeldi aga Veneetsia gondoljeeridele, kelle sõnul ummistavad Uberi paadid kanaleid, võivad kahjustada nende hoolikalt valmistatud ajaloolisi gondleid ning närivad augu nende rahakotti.

Uber alustas aastaringse teenuse pakkumisega tänavu 23. juulil. See töötab samal põhimõttel nagu auto rentimine - mobiiltelefonist on võimalik rentida endale sobiv mootorpaat koos juhiga.

Gondlite ees on aga Uberi taksodel suur eelis: nendega on võimalik läbida lisaks Veneetsia kitsastele kanalitele ka pikemat maad lennujaamani ning ümberkaudsete Lido, Murano ja Burano saarteni.

Veneetsia gondoljeeride assotsiatsiooni presidendi Andrea Balbi sõnul on linna kanalid niigi pungil erinevatest erapaatidest, mootortaksodest ja väiksematest praamidest. «Oleme piiri peal,» ütles Balbi, lisades, et aina suurenev turistide arv on liiklust kanalitel tihedamaks muutnud.