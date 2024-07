«NAGU ÕUDUSFILMIS» Liverpooli lähistel pussitas mees kaheksat inimest, nende seas ka lapsi

Politsei sai väljakutse Southporti linna Harti tänavale, kus väidetavalt oli mees pussitanud mitut inimest. Kohalikud võimud reageerisid suurte jõududega ning peagi võeti rünnakus kahtlustatav mees vahi alla, vahendas The Telegraph.

Sündmuspaiga lähistel elav naine ütles väljaandele Liverpool Echo, et kohalikel kästi aknad ja uksed sulgeda pärast seda, kui tuli teade mehest, kes jookseb tänaval ringi ja ründab noaga inimesi.

Harti tänaval autovaruosade poodi pidav Colin Parry, kes oli üks esimestest, kes politseile kuriteost teatas, arvas, et noahaavu sai kuus või seitse noort tüdrukut.

«Emad tulid siia ja karjusid. See on nagu stseen õudusfilmist,» märkis Parry. «See oleks nagu Ameerika, mitte päikeseline Southport.»

Hiljem selgus kohaliku hädaabiteenistuse teadaandest, et noarünnakus saadud vigastuste tõttu viidi haiglasse kokku kaheksa inimest, kellest arvatavasti suurem osa on lapsed, kuna kohalik Alder Cey lastehaigla kuulutas pärast rünnakut välja, et asutus reageerib suuremahulise õnnetuse toimumisele.