Harti tänaval poodi pidav 35-aastane Bare Varathan rääkis The Telegraphile, et nägi noahaavadest veritsevaid tüdrukuid tänavale jooksmas. «Nägin väljas seitset kuni kümmet last. Nad olid viga saanud, veritsesid. Nad olid tee peal, jooksid sealt ära,» kirjeldas Varathan. «Neid oli pussitatud siia, siia, siia, kõikjale,» märkis mees, näidates kaelale, seljale ja rinnale.

«Kui ma sinna jõudsin, oli seal üks mees, kes oli täiesti segaduses,» rääkis sündmuskohale saabunud The Hart Space'i töötaja. «Ta oli näinud kahte last The Hart Space'ist välja jooksmas ja arvas, et nad said autolt löögi, kuna auto oli külje pealt verine. Aga tegelikult oli asi selles, et noaga saanud lapsed kukkusid vastu autot,» lisas ta. Tema sõnul oli ründajal seljas musta kapuutsiga särk.