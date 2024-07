VEDEL KULD Järjest enam üritatakse oliiviõliga nahka üle kõrvade tõmmata

Kliimasoojenemisest põhjustatud äärmuslike ilmastikuolude ja muude tootmist mõjutavate tegurite tõttu on alates 2018. aastast oliiviõli hind rohkem kui kahekordistunud. Sellega on tõusnud Euroopa Liidus ka juhtumite arv, mis on seotud oliiviõli väära märgistamise, võimaliku pettuse ja saastumisega, vahendas The Guardian.

Kui näiteks 2018. aasta esimeses kvartalis oli taoliste juhtumite arv kogu Euroopa Liidu peale kokku vaid 15, siis selle aasta esimese kuu jooksul registreeriti rekordilised 50 juhtumit.

Samas võib arvata, et oliiviõliga seotud pettuste arv on palju suurem, kuna arvesse võeti vaid neid juhtumeid, mis on liikmesriikides avastatud ja nendest EL-i tervise ja toiduohutuse peadirektoraadile teada antud.

Muuhulgas on teada juhtumeid, kus on oliiviõli saastunud pestitsiidide või mineraalõlidega. Ühel juhul avastati vedeliku seest koguni klaasikillud. Samuti oli mitmeid juhtumeid, kus oli üritatud ekstraneitsioliiviõli pähe müüa kehvema kvaliteediga vedelikku.

Alates 2023. aasta algusest ELile saadetud 182 teadetest oliiviõliga seotud pettuse ja nõuetele mittevastavuse kohta olid 54 juhul seotud Itaaliast, 41 korral Hispaaniast ja 39 juhul Kreekast pärit toodetega.

Euroopa Liit kehtestas tunamullu juulis uued eeskirjad oliiviõli turustamisstandardite kontrollimiseks ja analüüsimiseks.

Kliimasoojenemise tõttu on viimastel aastatel vähenenud olulisel määral oliiviõli tootmine. Eriti tugevalt on pihta saanud Hispaania, kus veel 2018. ja 2019. aastal toodeti üle poole kogu maailma oliiviõlist. Tänavusel hooajal toodetakse eeldatavasti kokku 2,4 miljonit tonni oliiviõli, mis on 27 protsenti vähem kui neli-viis aastat tagasi, selgus maailma suurimaid oliivitootjaid ühendava rahvusvahelise oliivinõukogu andmetest.