Riigivõimu kontrolli all oleva valimisteenistuse (CNE) avaldatud tulemuste järel kuulutas Venezuela autokraadist riigipea Nicolas Maduro, et on pälvinud rahva poolehoiu kolmandaks ametiajaks. Opositsioon tulemusega ei nõustu, pidades tegelikuks võitjaks oma kandidaati, samas ei tõtata režiimi kukutamiseks rahvast tänavale kutsuma.