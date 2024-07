ülevaade Iisrael alustas Hezbollah‘ vastu kättemaksu, lääs üritab vältida eskalatsiooni

Vahetult pärast seda, kui peaminister Benjamin Netanyahu maandus pühapäeval Iisraelis, algas arutelu, kuidas riik peaks reageerima laupäevaõhtusele raketilöögile Golani kõrgendikel asuvale druuside linnale Majdal Shamsile, mis tappis 12 last ning vigastas kümneid.

Pärast kohtumist teatas Netanyahu büroo, et julgeolekukabinet on andnud peaministrile ja kaitseministrile loa otsustada, millal ja kuidas vastata Liibanoni rünnakule. Netanyahu lubas, et Hezbollah maksab tehtu eest rasket hinda.