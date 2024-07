Luure: Põhja-Korea otsib välismaalt ravimeid Kimi rasvumishäda vastu

40-aastane Kim, kes ilmselt joob ja suitsetab palju, on pärit perest, kus südameprobleeme on varemgi olnud. Nii ta isa kui ka vanaisa, kes valitsesid Põhja-Koread enne tema tõusmist võimule 2011. aastal, surid südamehäda tagajärjel.

Mõned vaatlejad on väitnud, et umbes 170 sentimeetrit pikk ja varem 140 kilogrammi kaalunud Kim paistis olevat 2021. aastal palju kaalust alla võtnud, tõenäoliselt toitumismuutuse tõttu. Kuid hiljutised riigimeedias ilmunud ülesvõtted kinnitavad, et ta on kaalu tagasi võtnud.