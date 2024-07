Narkokaubitsejad on leidnud Euroopas uue pelgupaiga

Oslo linnapea Anne Lindboe sõnul on kurjategijad üritanud pealinnas asuva Norra suurima sadama kaudu riiki tuua ligi 677 miljoni euro väärtuses narkootikume, vahendas The Guardian.

«Näib, et Oslo sadamast on saamas kuritegelikke jõukude meelissadam Euroopas,» ütles Lindboe Norra rahvusringhäälingule NRK. Tema sõnul on Oslo sadam liiga halvasti turvatud.

Norra tolliliidu sõnul on neil Oslo sadamas kasutada vaid üks mobiilne skänner, mida jagatakse veel kahe teise sadamaga. Kui seda parasjagu võtta ei ole, peavad tolliametnikud konteinereid kontrollima käeshoitavate skänneritega, mis aga pole nende sõnul nii tõhusad.

Tolliametnike ametiühingu juht Karin Tanderø Schaug ütles The Guardianile, et riik peab panustama tollivõimekuse tõstmisesse. «See võitlus [üle Euroopa] on nii tähtis. Me ei saa endale lubada piirikontrolli tähtsuse alahindamist,» märkis Schaug.

«Kui Antwerpenil on rohkem kontrolli ja politseid, muudavad kurjategijad marsruute. Ja Norrast võib kergesti saada ka transiitriik. Sama kehtib Rootsi kohta,» lisas ta.

Varem sel kuul teatasid Euroopa narkokaubanduse pealinnaks titureeritud Antwerpeni tolliametnikud, et konfiskeeritud kokaiinilastide arv on vähenenud poole võrra, kuna kuritegelikud jõugud on olnud sunnitud korrakaitsjatest kõrvalehoidmiseks marsruuti muutma.

Norra valitsus on narkokaubanduse vastu võitlemiseks teinud ettepaneku eraldada tolliteenistusele rohkem raha. Rahandusminister Trygve Slagsvold Vedumi sõnul ohustavad narkokaubandus ja kuritegevus Norra ühiskonda.

«Jõukude peatamiseks peame konfiskeerima nende raha ja peatama narkootikumide voolu Norrasse. Oleme teadlikud, et Oslo on üks sadamatest, mida kasutatakse illegaalsete uimastite importimiseks, mistõttu on olemas skanner, mida saab tolliteenistuse ohuhinnangute kohaselt kasutada mõlemas Oslo sadamas vastavalt vajadusele,» sõnas Vedum.