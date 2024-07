Swifti fännid on platvormi JustGiving kaudu kogunud ohvrite peredele juba üle 71 000 euro. Samuti on algatatud korjanduskampaania Swifties for Southport, mille käigus kogutakse raha Alder Hey lastehaiglale, kuhu osa noarünnaku ohvreid viidi – BBC vahendusel on selle raames kogutud juba üle 118 000 euro.