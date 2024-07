Turistide vastased protestid koguvad kõikjal tuure üles

Barcelonas on turistidel mõnus jalutada, meres ujuda ja sangria't rüübata. Hiljuti otsustasid aga kohalikud elanikud linna külastavatele välisriikidest kohale saabuvatele hordidele vastu seista ja kogunesid miitingutele, et turistid oma kodupaigast eemale peletada, kirjutas The Economist.